Meloni: Con strage di Capaci Cosa Nostra fece enorme errore, da quel dolore nacque reazione civile – Il video

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Solo che in quel caso Cosa Nostra ha fatto un enorme errore di valutazione. Perché quella strage, che era concepita per intimidire lo Stato e piegare la coscienza degli italiani, produsse l'effetto diametralmente opposto. Portò la gente a reagire. Migliaia di cittadini che decisero di non voltarsi più dall'altra parte, e nacque così una nuova consapevolezza civile. La consapevolezza per cui combattere la mafia diventava una responsabilità condivisa." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev