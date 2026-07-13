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Meloni: Con strage di Capaci Cosa Nostra fece enorme errore, da quel dolore nacque reazione civile – Il video

13 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Solo che in quel caso Cosa Nostra ha fatto un enorme errore di valutazione. Perché quella strage, che era concepita per intimidire lo Stato e piegare la coscienza degli italiani, produsse l'effetto diametralmente opposto. Portò la gente a reagire. Migliaia di cittadini che decisero di non voltarsi più dall'altra parte, e nacque così una nuova consapevolezza civile. La consapevolezza per cui combattere la mafia diventava una responsabilità condivisa." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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