Meloni: Strage di Capaci ha cambiato tutto, da allora nessuno ha potuto minimizzare mafia – Il video

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "34 anni fa l'Italia di colpo fu costretta a fare i i conti con qualcosa che era spaventoso, ma che era anche un male che fino ad allora moltissimi avevano preferito fingere di non vedere, minimizzare, sottovalutare. Di cui può sembrare assurdo per noi che ne parliamo oggi, ma è così, non si poteva neanche pronunciare il nome, in questa meravigliosa terra e non solamente in questa meravigliosa terra. E la strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse, illudersi che il tema non esistesse, che il problema non lo riguardasse, fingere di non sapere o addirittura accettare di essere complice. Da questo da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa da astratto, non era qualcosa di leggendario: era reale ed era disposta a tutto per portare avanti il disegno criminale e sovversivo che aveva immaginato, e cioè affermare che era più forte dello Stato, che poteva piegare le istituzioni ai propri biechi interessi, che il suo potere non conosceva limite e che quindi nessuno avrebbe potuto mettersi di traverso." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev