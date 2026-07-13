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Meloni allo svelamento resti Croma di Falcone: Abituata a parlare in pubblico, ma oggi è difficile – Il video

13 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Ora, io, come potete immaginare, sono una persona abbastanza abituata a parlare in pubblico. Però, oggettivamente, anche per una veterana come me, oggi non è facile prendere la parola qui, dopo che con la professoressa Falcone abbiamo assistito allo svelamento di quello che resta della Fiat Croma bianca su cui il 23 maggio del 1992 viaggiavano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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