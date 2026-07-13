Renzi e la sfida a Vannacci che già sente di poter vincere: «Kraken contro Generale, ma non a calcio» – Il video

La provocazione dell'ex premier al generale, fresco di impresa triathlon

È una sfida più o meno a campo neutro quella che lancia Matteo Renzi dalla Partita del Cuore a Roberto Vannacci. Niente calcio per i due, anche perché l’ex premier probabilmente non considera il generale neanche al suo livello. Ma la corsa sì, su quella lo stesso eurodeputato eletto con la Lega potrebbe anche accettare.

Ed è così che parte la provocazione del senatore fiorentino, mentre palleggia prima della partita benefica a L’Aquila: «Siamo alla Partita del Cuore, come tutti gli anni, all’Aquila. Però devo dire che è una cosa molto bella, siamo tutti insieme… Sai che cosa c’è? – dice Renzi – Io, però, non vedo il Generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido, il Generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona: Renzi contro Vannacci. Kraken contro Generale. Gli fo’ il cucchiaio!».