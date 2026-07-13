Il giovane con il coltello per le strade della Notte Bianca a Salerno

È stato fermato dalla polizia municipale dopo uno scontro. Due feriti. Aveva anche altri 12 strumenti da taglio modificati

Paura a Salerno nella notte di ieri, 12 luglio in corso Vittorio Emanuele. Durante la manifestazione della Notte Bianca un giovane si aggirava per le strade con il volto completamente travisato e un coltello in mano. Il ragazzo era in evidente stato di agitazione psicofisica. Il Nucleo Operativo Sicurezza (Nos) della Polizia municipale di Salerno lo ha fermato nonostante abbia opposto una strenua resistenza.

Due agenti feriti

Nel tentativo di immobilizzarlo, due agenti hanno riportato lievi lesioni da contusione. Oltre al coltello che stringeva in pugno, l’uomo nascondeva addosso 12 strumenti da taglio e punta modificati, tra cui cacciaviti appuntiti. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti la prontezza del personale del NOS ha evitato il peggio. Valutato dai sanitari come soggetto ad altissima pericolosità sociale, il giovane – di nazionalità italiana – è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Fuorni.