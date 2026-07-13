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Von Der Leyen: Per proteggere l'infanzia serve un'età minima per l'accesso ai social – Il video

13 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 luglio 2026 "E quando avremo questa categoria chiaramente definita, credo che dovremo prendere in considerazione un accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età, perché l'infanzia non aspetta e, una volta passata, non potremo mai più riaverla indietro". Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in una conferenza stampa a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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