Lollobrigida: Made in Italy unico al mondo, motivo di orgoglio ma anche di responsabilità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 “Nel 2024 abbiamo voluto recuperare come Italia la possibilità di avere un riconoscimento di chi nel mondo è stato capace di valorizzare il nostro modello alimentare. Il nostro modello alimentare non è nutrimento, è identità, cultura, tradizione, lavoro, economia, qualità, che si sintetizza in Made in Italy”. Così il Ministro Francesco Lollobrigida (Masaf) in occasione della consegna del premio “Maestro dell’arte della Cucina Italiana”, svoltosi stamattina presso Palazzo Chigi a Roma Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev