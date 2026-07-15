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Lollobrigida: Made in Italy unico al mondo, motivo di orgoglio ma anche di responsabilità – Il video

15 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 “Nel 2024 abbiamo voluto recuperare come Italia la possibilità di avere un riconoscimento di chi nel mondo è stato capace di valorizzare il nostro modello alimentare. Il nostro modello alimentare non è nutrimento, è identità, cultura, tradizione, lavoro, economia, qualità, che si sintetizza in Made in Italy”. Così il Ministro Francesco Lollobrigida (Masaf) in occasione della consegna del premio “Maestro dell’arte della Cucina Italiana”, svoltosi stamattina presso Palazzo Chigi a Roma Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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