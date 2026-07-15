Meloni premia Chef Enrico Cerea: È visionario, ha messo "bavaglione" a premier indiano per la pasta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2026 "Quest'uomo è cosi visionario che è riuscito a mettere un bavaglione per mangiare la pasta al sugo al primo ministro indiano Narendra Modi", lo ha detto Giorgia Meloni premiando Chef Enrico Cerea alla cerimonia di conferimento del Premio Maestro dell'arte della cucina italiana. "Ci eravamo detti che era una cosa tra noi, ma lo abbiamo svelato", ha risposto sorridendo Cerea. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev