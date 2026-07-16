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Attacco russo in Ucraina con 13 missili e 151 droni, due morti a Kiev – Il video

16 Luglio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 16 luglio 2026 Un massiccio attacco aereo russo condotto nella notte con l'impiego di 13 missili (di cui 8 balistici) e 151 droni ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque, tra cui un bambino, a Kiev. Per la capitale ucraina si tratta del sesto attacco con missili balistici dall'inizio del mese di luglio. Secondo quanto riferisce Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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