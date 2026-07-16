Autonomia differenziata, Boccia (Pd): Moneta di scambio con legge elettorale su pelle italiani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 “Oggi sta andando in onda di nuovo uno scambio vergognoso. Mentre al Senato votiamo il parere sulle pre-intese dell’autonomia differenziata che riteniamo illegittime e completamente anticostituzionali, a Montecitorio è stata approvata una legge elettorale incostituzionale di cui non solo il Paese non aveva bisogno, ma che ha impedito alla Camera di occuparsi dei problemi veri degli italiani. Dopo lo scambio tra autonomia e Premierato, e dopo la scomparsa sotto il tappeto del Premierato per lo schiaffo che gli italiani hanno dato al governo con il referendum, la Presidente del Consiglio ha costruito un secondo scambio politico, ancora più esplicito e ancora più grave: l’autonomia differenziata è tornata a essere la moneta di scambio per mantenere in equilibrio la maggioranza e accompagnare il percorso della nuova legge elettorale. La Costituzione è diventata il terreno sul quale regolare i rapporti di forza tra gli alleati di Governo”. Lo ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, parlando in Aula in dichiarazione di voto sull’autonomia differenziata. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev