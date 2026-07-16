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Conte: Non avete idea della battaglia che vi aspetta, vi impediremo di prendere il potere – Il video

16 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 “Vi avviso: la battaglia che ci avete visto fare, e le opposizioni hanno dimostrato massima comprensione del momento storico, massima chiarezza politica, uniti abbiamo fatto una battaglia contro la vostra arroganza, con cui volete prendere il potere. Ebbene, questo è solo un antipasto”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, in sede di dichiarazioni di voto nell’aula della Camera sulla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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