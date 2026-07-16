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Legge elettorale, Donzelli (FdI): Basta maggioranze meno stabili delle coppie di Temptation Island – Il video

16 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Se passerà questa legge la nostra meravigliosa nazione non potrà permettersi di stare 90 giorni senza governo, perderemmo la credibilità che abbiamo costruito nel periodo del governo Meloni, saremmo esposti alle speculazioni internazionali, avremmo Partiti in perenne campagna elettorale costretti a elargire mancette con bonus vari. Con questa legge non torneremo alle maggioranze che hanno una stabilità inferiore alle coppie di Temptation Island". Lo ha detto Giovanni Donzelli (FdI) intervenendo in Aula alla Camera nell'ambito delle dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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