Legge elettorale, Fratoianni (Avs): È una schiforma, ma l'Aula vi ha sfiduciato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Questa è una schiforma, una schifezza di riforma, che rimuove centralità del Parlamento. "Ministra Casellati, è un anticipo di premierato o no? La Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba di chi governa. È inutile che Giorgia Meloni sfidi le opposizioni, anche al Senato voteremo contro tutti i vostri emendamenti", ha detto Fratoianni, annunciando il voto contrario alla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev