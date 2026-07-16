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Legge elettorale, Fratoianni (Avs): È una schiforma, ma l'Aula vi ha sfiduciato – Il video

16 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Questa è una schiforma, una schifezza di riforma, che rimuove centralità del Parlamento. "Ministra Casellati, è un anticipo di premierato o no? La Costituzione non è roba vostra, la Repubblica non è roba di chi governa. È inutile che Giorgia Meloni sfidi le opposizioni, anche al Senato voteremo contro tutti i vostri emendamenti", ha detto Fratoianni, annunciando il voto contrario alla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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