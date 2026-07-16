Legge elettorale, Magi: È un colpo di stato elettorale, prepara un regime – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Questa legge costituisce un colpo di stato elettorale. La palude, lo diciamo alla presidente Meloni, non è nel voto autonomo espresso da alcuni deputati, ma in chi ha concepito un sistema bloccato in ingresso e in uscita. Noi naturalmente voteremo contro. La vostra legge prepara un regime e di fronte ai regimi la disobbedienza diventa un dovere". Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi in dichiarazione di voto sulla legge elettorale in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev