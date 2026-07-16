Legge elettorale, Rampelli (FdI): Con le preferenze ci riproveremo al Senato – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Adesso andiamo al Senato, vediamo se possiamo… se troviamo le condizioni per ripresentare questo emendamento o comunque un emendamento che reintroduca questo diritto del cittadino a scegliere i parlamentari. Se non ci riusciremo, nessuno potrà dire che non ci abbiamo provato." Così Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev