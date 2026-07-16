Legge elettorale, Richetti (Azione): Non ci siamo opposti per partito preso, ma serve altro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Azione non si è opposta alla Legge elettorale per partito preso. Siamo convinti che in Italia serva un sistema politico fondato su altre basi". Lo ha detto il capogruppo di Azione a Montecitorio, Matteo Richetti, nell'Aula della Camera, in dichiarazione di voto finale sul testo di riforma della Legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev