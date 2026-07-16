Ultime notizie Crisi Usa - IranLegge elettoraleMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

"No allo spacca Italia", protesta opposizioni con cartelli al Senato contro Autonomia differenziata – Il video

16 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 Dopo il voto sulla risoluzione sulle pre-intese dell’autonomia differenziata le opposizioni hanno protestato esponendo dei cartelli in Aula al Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La furia di Meloni sui 30 franchi tiratori e i sospetti su Marina Berlusconi: «Ipotesi voto a giugno»

2.

La minaccia di La Russa dopo la figuraccia sulle preferenze: «Perché al Senato quel voto può cambiare» – Il video

3.

Legge elettorale, riparte la seduta alla Camera. Bocciato l’emendamento dei vannacciani sulle preferenze – La diretta

4.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

5.

Legge elettorale, governo battuto (per un voto) sulle preferenze. I cori in aula: «A casa». La Russa: «Al Senato non c’è voto segreto»