Parifica del Rendiconto 2025, Stefani: Veneto con i conti in ordine, nessun aumento delle tasse – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 16 luglio 2026 “La parifica del rendiconto 2025 certifica un Veneto con i conti in ordine e conferma la bontà di un modello amministrativo che riesce a coniugare responsabilità finanziaria e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. È il mio primo Rendiconto da presidente della Regione e considero le raccomandazioni della Corte non come un semplice adempimento istituzionale, ma come un riferimento per migliorare la qualità delle politiche pubbliche”, così il Presidente della Regione, Alberto Stefani dopo l'approvazione della parifica del Rendiconto generale relativo all’esercizio 2025. Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev