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Protesta opposizione con cartelli in Aula, Commessi Camera costretti a ritirarli in più volte – Il video

16 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il provvedimento passa al Senato. Bagarre in Aula prima del voto, con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta con su scritto: "Meloni ha fallito, legge truffa", che i Commessi dell'aula hanno prontamente ritirato, in più volte data la grande quantità dei cartelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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