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Zelensky incontra Von Der Leyen a Kiev, focus su ingresso Ucraina in Ue e 'Drone Deal' – Il video

16 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 l presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi a Kiev la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in occasione della Giornata dello Stato Ucraino. Al centro del colloquio lo stato delle relazioni tra Kiev e l'Unione Europea, con particolare riferimento ai lavori per l'apertura dei primi cluster negoziali per l'adesione dell'Ucraina all'UE e all'attesa per il lancio del 21° pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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