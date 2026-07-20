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Chi ha dimenticato di riscuotere 596 mila euro al SuperEnalotto?

20 Luglio 2026 - 10:43 Alba Romano
superenalotto vincita 596 mila euro non riscossa
superenalotto vincita 596 mila euro non riscossa
I termini scadranno tra un mese, ma nessuno si è fatto vivo
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Succede di dimenticare qualcosa. Oltre 596mila euro sono stati vinti al SuperEnalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma il vincitore non è mai andato a riscuotere la somma. E manca meno di un mese alla scadenza dei termini. A rivelarlo è lo stesso SuperEnalotto, spiegando che la vincita è stata realizzata con una giocata di due euro in un punto vendita di Sisal.

«Secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34», spiega un comunicato dell’azienda. I termini per la riscossione sono fissati in «90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino». Scadranno quindi il prossimo 12 agosto, fra 23 giorni.

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