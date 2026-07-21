Si tuffa e non riemerge, bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como: c’era il divieto di balneazione

La piccola si trovava con i genitori. Le ricerche sono in corso nell'area del Tempio Voltiano

Sono in corso le ricerche di una bambina di dieci anni che è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Era con i due genitori, che secondo quanto riporta Ansa sarebbero stranieri, quando si è tuffata in acqua e non è più riemersa. Si trovava davanti ai giardini pubblici del lago, di fianco al tempio Voltiano. Sul posto sono arrivati polizia e personale dei vigili del fuoco. Il luogo in cui è scomparsa è un punto dove già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.