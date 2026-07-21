Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀAnnegamentiBambiniComoInchiesteLombardia

Si tuffa e non riemerge, bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago di Como: c’era il divieto di balneazione

21 Luglio 2026 - 17:12 Olga Colombano
La piccola si trovava con i genitori. Le ricerche sono in corso nell'area del Tempio Voltiano
Google Preferred Site

Sono in corso le ricerche di una bambina di dieci anni che è scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Era con i due genitori, che secondo quanto riporta Ansa sarebbero stranieri, quando si è tuffata in acqua e non è più riemersa. Si trovava davanti ai giardini pubblici del lago, di fianco al tempio Voltiano. Sul posto sono arrivati polizia e personale dei vigili del fuoco. Il luogo in cui è scomparsa è un punto dove già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.

Luogo in cui si è tuffata la bambina di dieci anni
Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Così la legge della Lega (votata da Meloni) ha mandato in galera Roggero

2.

Mario Roggero subì 9 rapine e 4 assalti a casa? Ecco cosa sappiamo dalle sentenze

3.

Abderrahim Fakir morto a Bologna, la cardiopatia e l’asma: l’indagine sulle cause del decesso

4.

Abderrahim Fakir, la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti: la «crisi psichiatrica» e l’indagine sulla morte

5.

Luca Esposito e il lavoro millantato per l’Arpac: è il movente dell’omicidio?