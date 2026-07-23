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Vanno al centro commerciale e lasciano a casa i tre figli piccoli, da soli. Denunciata una coppia di Rovigo

23 Luglio 2026 - 17:12 Stefania Carboni
genitori centro commerciale
genitori centro commerciale
L'episodio risale allo scorso giugno. I genitori inoltre sarebbero rientrati diverse ore dopo la chiamata ricevuta dai carabinieri
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I carabinieri di Lendinara hanno denunciato alla procura di Rovigo una coppia di genitori, un francese di 63 anni e una rumena di 27, per abbandono di minori, segnalando la vicenda anche ai servizi sociali. La coppia, lo scorso giugno, avrebbe lasciato i tre figli minori da soli in casa per recarsi al centro commerciale. A riportare la notizia Il Gazzettino e Adnkronos.

La segnalazione dai vicini di casa

A giugno i militari sono intervenuti in un condominio per una segnalazione effettuata da alcuni vicini, allarmati dalle voci e dai rumori provenienti dall’appartamento della famiglia. Dentro c’erano i bambini, di 11, 5 e 3 anni da soli. I genitori, rintracciati telefonicamente dai carabinieri, avevano dichiarato di trovarsi in un centro commerciale di Rovigo per alcune commissioni, solo che sono rientrati a casa diverse ore dopo l’allontanamento e il contatto telefonico coi militari. E proprio davanti al ritardo è scattata la denuncia.

(Foto di Mohamed Marey su Unsplash)

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