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Salvini su autovelox: Spenti quelli furbetti usati per far cassa, online mappa di quelli in regola – Il video

23 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Tengo a precisare che gli autovelox sono fondamentali come strumento di prevenzione e sanzione nelle zone assolutamente dimostrate a rischio. Abbiamo semplicemente spento autovelox furbetti a ripetizione, mal segnalati o nascosti, che non c'entravano nulla con la sicurezza stradale, ma servivano solo a far cassa sulla pelle di lavoratrici e lavoratori ed erano un'ennesima tassa occulta nei confronti di chi lavora. Quindi abbiamo fatto un'operazione di verità di cui vado assolutamente orgoglioso." Così Matteo Salvini durante il question time al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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