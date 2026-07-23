Sardegna, spara in testa alla moglie e uccide il fratello. Poi si costituisce in caserma, confessando tutto

L'aggressore, un 39enne di Cagliari, si è presentato da solo davanti ai militari. La donna si trova in condizioni critiche. Per il fratello dell'omicida inutili i soccorsi arrivati sul posto

Alessandro Pia avrebbe ucciso stamane il fratello, Andrea Pia, 42anni e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola a Quartu Sant’ Elena, in provincia di Cagliari. Il 39enne, cagliaritano, si è poi presentato in caserma, confessando la duplice aggressione.

Le due chiamate all’alba

Intorno alle 5.45 una chiamata alla centrale operativa dei carabinieri di Quartu Sant’Elena ha fatto scattare l’allarme su una donna ferita alla testa da un uomo che ha esploso un colpo di pistola ed è poi scappato a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6.10, una seconda segnalazione al 118 ha richiesto un intervento urgente in località Margine Rosso, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco. Si trattava del fratello dell’aggressore, morto poi sul posto. La moglie dell’omicida invece sarebbe ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La confessione in caserma, dove l’uomo si è presentato spontaneamente

L’aggressore si è poi presentato spontaneamente in caserma, alle 6.15, confessando di aver sparato alla moglie a e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe attribuibile a contrasti familiari. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna l’omicida e la moglie gestivano insieme un bar davanti alla chiesa del paese. Potrebbero esserci inoltre problemi di natura sentimentale tra la coppia. Il 39enne, autore del gesto, è in stato di fermo, mentre i militari del nucleo operativo e della sezione rilievi del nucleo investigativo continuano le indagini per ricostruire tutta la vicenda.