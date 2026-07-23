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Precipita dalla scuola della Guardia di Finanza: gravissima una 22enne caduta dal terzo piano

23 Luglio 2026 - 21:35 Giovanni Ruggiero
Scuola Gdf L'Aquila
Scuola Gdf L'Aquila
Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. In passato l'istituto era stato al centro di inchieste e denunce. Dal caso di violenza sessuale da parte di un istruttore, fino ai presunti casi di maltrattamenti nei confronti degli allievi
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È in condizioni molto gravi una ragazza di 22 anni precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, all’Aquila. Ancora da chiarire la dinamica. Negli scorsi anni, la scuola era stata al centro di diverse inchieste su presunti abusi sessuali tra istruttori e allievi.

Il capitano accusato di stupro dall’allieva

Nel 2024, un capitano di 32 anni, istruttore della scuola, era stato denunciato da un’allieva di 24 anni. La ragazza aveva raccontato di essere stata convinta dall’ufficiale a raggiungerlo a casa, perché avrebbe avuto in anticipo le risposte di un test d’esame. Sarebbe stato in quella circostanza che l’uomo avrebbe violentato la ragazza. Nell’indagine erano finite anche le chat dei capitani della FInanza che insegnavano nella scuola, in cui i militari si lasciavano andare a commenti e giudizi sulle allieve. Per quella vicenda alla fine erano stati tre i capitani indagati.

Le accuse di maltrattamenti

A primavera 2025 erano emersi invece casi di presunti maltrattamenti e vessazioni nei confronti degli allievi. Casi che erano stati bollati dai sindacati interni Usif e Siaf come falsi, accusando chi denunciava di voler solo alimentare una «gogna mediatica».

In aggiornamento

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