Fratoianni ai superricchi: Fate come i multimilionari inglesi, chiedete di essere tassati di più – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "Avete visto che cosa è successo in Inghilterra? Una cosa interessante: 120 multimilionari inglesi hanno scritto al nuovo Primo Ministro e gli hanno scritto una cosa molto semplice, gli hanno detto: "Tassaci di più, chiedici qualcosa in più perché per noi non è un problema". Ho letto questa notizia e mi è venuta un’idea: ho pensato di rivolgermi a voi, ai super ricchi, ai grandi ricchi, a chi ha grandi patrimoni e grandi ricchezze nel nostro Paese." Così Nicola Fratoianni di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev