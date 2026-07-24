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Fratoianni ai superricchi: Fate come i multimilionari inglesi, chiedete di essere tassati di più – Il video

24 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "Avete visto che cosa è successo in Inghilterra? Una cosa interessante: 120 multimilionari inglesi hanno scritto al nuovo Primo Ministro e gli hanno scritto una cosa molto semplice, gli hanno detto: "Tassaci di più, chiedici qualcosa in più perché per noi non è un problema". Ho letto questa notizia e mi è venuta un’idea: ho pensato di rivolgermi a voi, ai super ricchi, ai grandi ricchi, a chi ha grandi patrimoni e grandi ricchezze nel nostro Paese." Così Nicola Fratoianni di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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