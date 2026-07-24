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Ilaria Salis condannata per licenziamento collaboratori: Non rispondevano a mail, volevano rovinarmi – Il video

24 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "Pensavo non avessero secondi fini e invece ho sempre più avuto l’impressione che volessero far pesare il loro ruolo per influenzare le mie decisioni. Non rispondevano alle email, nonostante fossero tra le loro principali attività. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Quando gliel'ho comunicato, hanno detto che mi avrebbero rovinata", lo ha detto Ilaria Salsi sui social dopo la condanna al pagamento di 300mila euro per il licenziamento illegittimo di due collaboratori. Ig Ilaria Salis – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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