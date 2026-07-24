Ilaria Salis su licenziamento collaboratori: Ho saputo del processo dopo condanna. Ho fatto appello – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "Ho piena fiducia che verrà fatta chiarezza. Ho saputo del processo solo dopo la condanna e non ho potuto presentare la documentazione a mia discolpa. La decisione di interrompere la collaborazione con i due assistenti non è stata arbitraria, improvvisa né priva di motivazioni. Quando gliel'ho comunicato, hanno detto che mi avrebbero rovinata", lo ha detto Ilaria Salsi sui social dopo la condanna al pagamento di 300mila euro per il licenziamento illegittimo di due collaboratori. Ig Ilaria Salis – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev