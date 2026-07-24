Lagarde (Bce): Non me ne vado prima del 2027, con le nubi il capitano resta sulla nave – Il video

(Agenzia Vista) Francoforte, 23 luglio 2026 "Punto primo: non se ne è parlato nella riunione del Consiglio direttivo. Ma vi fornirò comunque due elementi. Prima di tutto, non vedrete le mie spalle prima del 2027, va bene? E secondo… sì, 2027, mio caro, ok? E il secondo punto che vorrei menzionare è lo stesso che ho già ricordato una volta: quando ci sono nubi all'orizzonte, il capitano resta sulla nave. E questo capitano resta su questa nave finché ci saranno nubi all'orizzonte." Così la presidente della Bce, Christine Lagarde alla conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo della Bce. Courtesy: European Central Bank Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev