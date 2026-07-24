Lagarde (Bce) svela le proposte per le nuove banconote euro: Celebrano la cultura europea – Il video

(Agenzia Vista) Francoforte, 23 luglio 2026 "E questi bozzetti che vedete qui, e sono certa che riconoscerete alcuni di questi personaggi lassù, queste proposte di design racchiudono quella cultura. Ha richiesto una scelta, come potete immaginare, e ce n'era un'ampia disponibilità." Così la presidente della Bce, Christine Lagarde alla conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo della Bce. Courtesy: European Central Bank Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev