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Mamdani: Arresterei leader di Hamas? Mandati della Cpi vanno rispettati per chiunque – Il video

24 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2026 "La Corte Penale Internazionale non ha emesso un mandato di cattura per Yahya Sinwar? Ma il punto è che lo hanno fatto, e nel video l'ho reso molto chiaro, come già prima: il mio interesse nell'eseguire quel mandato non riguarda specificamente Benjamin Netanyahu, ma chiunque nei cui confronti sia stato emesso un mandato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità." Così il Sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa a Manhattan. Courtesy: Nyc Mayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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