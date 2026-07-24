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Salvini: Oltre un quarto dei ritardi dei treni dovuto ad atti vandalici e dolosi – Il video

24 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2026 "Dietro quel ritardo c'è l'ennesimo atto vandalico. So che la Polfer sta lavorando insieme all'autorità giudiziaria. Tenete presente, e questo va considerato anche in termini di presidio dell'intera rete, che più di un quarto dei ritardi quest'anno è dovuto ad atti dolosi, vandalici o terroristici, con mille pseudo-motivazioni." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sul palco all'evento di presentazione delle nuove bodycam di Fs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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