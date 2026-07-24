Trump su guerra Iran: Li stiamo colpendo duramente, loro vogliono fare un accordo – Il video

(Agenzia Vista) Marietta, Georgia, Usa 24 luglio 2026 "Con questa scaramuccia che abbiamo con la Repubblica Islamica dell'Iran, e la chiamo così perché, lasciate che ve lo dica, li stiamo colpendo duramente e loro vogliono fare un accordo. Ma io dico che non sono pronti a fare un accordo. Perché ogni volta che fanno un accordo vogliono cambiarlo e tutto il resto. Non sono pronti, saranno pronti molto presto. E questo accade nonostante ciò. La Borsa ha raggiunto 73 massimi storici dalle elezioni, pensateci. E il tipico piano 401k americano è salito di 34.000 dollari, stabilendo record giorno dopo giorno. È salito con cifre che non si erano mai viste prima. Quindi i vostri 401k… Dicono sempre "Oh, il mercato azionario". Il mercato azionario è molto importante, ma ho persone che vengono da me e che hanno i 401k e dicono: "Sa, ero un disastro, la mia famiglia non mi parlava, pensavano che fossi un totale fallito. E ora sono tipo…". Un tizio ha detto: "Mi sento come Warren Buffett!". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio elettorale alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev