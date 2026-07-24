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Trump: Retorica comunista porta a squallore e distruzione del Paese – Il video

24 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 24 luglio 2026 "Quindi dobbiamo fermare la minaccia della retorica comunista che state sentendo in questo momento. Perché queste persone… sapete, sono molto felice, è uscito un sondaggio che dice che sono altamente istruiti, ma se la cavano malissimo. In altre parole, sono dei perdenti. Sono andati a scuola, hanno avuto un'ottima istruzione, e ora non sanno cosa stanno facendo, quindi quello che fanno è lamentarsi di persone come voi che hanno avuto così tanto successo. Ma non possiamo permettere che l'ideologia comunista." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una dichiarazione alla Casa Bianca sul Ratepayer Protection Pledge. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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