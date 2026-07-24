Trump: Vorrei essere il prossimo Presidente perché raccoglierei i frutti del mio lavoro – Il video

(Agenzia Vista) Marietta, Georgia, Usa 24 luglio 2026 "Tutto quello che so è che mi piacerebbe essere il prossimo presidente, perché farò fare un'ottima figura a chi verrà dopo di me. Si siederanno lì e tutta questa roba inizierà ad aprire, e la gente dirà che genio che è. È successo con Biden: ho ottenuto tagli ai prezzi dei medicinali che per legge richiedevano due o tre anni, e ho ottenuto questi tagli enormi, e poi si sono seduti lì e hanno detto… Non sapevano nemmeno da dove venissero! Ma li ho presi, e questo sarà un esempio molto più grande.". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una dichiarazione alla Casa Bianca sul Ratepayer Protection Pledge. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev