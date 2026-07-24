Ultime notizie BolognaCatanzaroCrisi Usa - IranMario Roggero
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Vorrei essere il prossimo Presidente perché raccoglierei i frutti del mio lavoro – Il video

24 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Marietta, Georgia, Usa 24 luglio 2026 "Tutto quello che so è che mi piacerebbe essere il prossimo presidente, perché farò fare un'ottima figura a chi verrà dopo di me. Si siederanno lì e tutta questa roba inizierà ad aprire, e la gente dirà che genio che è. È successo con Biden: ho ottenuto tagli ai prezzi dei medicinali che per legge richiedevano due o tre anni, e ho ottenuto questi tagli enormi, e poi si sono seduti lì e hanno detto… Non sapevano nemmeno da dove venissero! Ma li ho presi, e questo sarà un esempio molto più grande.". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una dichiarazione alla Casa Bianca sul Ratepayer Protection Pledge. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Morti in piscina, arriva la legge (o meglio l’emendamento): le vasche con i bocchettoni di aspirazione fuori norma rischiano la chiusura

2.

Caso Delmastro: la procura di Roma è pronta a chiedere il conflitto di attribuzione. L’ipotesi se la Camera salva l’ex sottosegretario alla Giustizia

3.

Nucleare, Chicco Testa: «Senza atomo la transizione è impossibile»; Bersani: «Discutiamo, no al referendum ora»

4.

Alessandro Di Battista e la tentazione di candidarsi alle elezioni con Schierarsi

5.

Sorpresa Calabresi: «Candidarmi a sindaco di Milano? Alla gente che me lo chiede rispondo sì, ci penso»