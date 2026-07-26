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Viterbo, incendio al Carcere Mammagialla dopo lo scoppio di una rivolta: 20 detenuti intossicati, uno è in codice rosso – Il video

26 Luglio 2026 - 00:16 Alba Romano
Istituito il Nucleo Maxiemergenze con l'attivazione del Piano di Maxiemergenza. Diversi i mezzi impiegati nei soccorsi
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Un incendio è scoppiato nella Casa Circondariale di Mammagialla, questo sabato sera a Viterbo. Circa venti detenuti hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo. I soccorritori di Ares 118 sono intervenuti con due automediche e quattro ambulanze. Una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Viterbo, mentre sei compagni di carcere sono in codice giallo. Altri dieci detenuti sono rimasti nella struttura: uno in codice giallo, nove in codice verde.

L’incendio dopo la rivolta

Per l’episodio è stato istituito il Nucleo Maxiemergenze con l’attivazione del Piano di Maxiemergenza di Orte e la preallerta per i piani di emergenza degli ospedali della zona. I soccorritori hanno valutato anche una possibile staffetta tra il carcere e l’ospedale di Viterbo per gestire i trasferimenti in sicurezza. Sembra che l’incendio sia partito in seguito a una rivolta dei detenuti nella struttura.

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