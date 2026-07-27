Fonbet trolla l’Italia sul caso Pirlo: il nuovo sito dopo il divieto e il messaggio social. E Mosca se la ride – Il video

L'agenzia di scommesse aggira in poche ore l'oscuramento disposto da Roma. E l'ambasciatore russo scrive a Pirlo

Andrea Pirlo non sarà più il Ct della Nazionale. Il caso del suo contratto con Fonbet, prima agenzia russa di scommesse online, ha sollevato nel weekend un polverone politico tale da far saltare la nomina dell’ex campione del mondo 2006. Ma se a Roma ora Giovanni Malagò deve raccogliere i cocci di una gestione Figc iniziata nel peggiore dei modi, a Mosca se la ridono. All’ambasciatore russo in Italia non è parso vero di poter sguazzare nella polemica italica, tramite una lettera al «povero» Andrea Pirlo. E dalle parti della stessa Fonbet qualcuno ne approfitta per rigirare il dito nella piaga. Sul web, così come sui social.

L’oscuramento di Fonbet e il nuovo sito (con Pirlo)

Questa mattina di buon’ora, proprio mentre lo stesso Pirlo confermava la fine del sogno della panchina azzurra, i siti in Italia di Fonbet venivano oscurati. Effetto dell’aggiornamento dei domini non autorizzati dall’ente preposto al controllo dei siti di scommesse, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i 293 siti web oscurati perché veicolano attività di gioco online non autorizzate compaiono infatti anche i domini della società fondata da Sergey Lomakin: Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com. La notizia rimbalza dal sito specializzato Agimeg, benché sul sito ufficiale dell’agenzia governativa – forse per l’imbarazzo dell’intervento tardivo – non se ne trovi traccia. Fatto sta che agli «smanettoni» russi bastano pochi minuti per aggirare l’inibizione digitale. Basta provare a collegarsi a Fonbet.com che l’utente viene subito reindirizzato al sito perfettamente in funzione, caricato però sul dominio nuovo di zecca Fonbet001.com. Si può giocare alle slot o al casinò, e ovviamente scommettere su qualsiasi evento sportivo – dalle partite di calcio ai match di tennis, sino all’hockey e alla pallamano. E tra i banner in evidenza sul sito campeggia sempre la foto del sorridente Andrea Pirlo in maglia 21 del Milan che invita l’utente italiano ad iniziare a divertirsi. Probabile che l’Agenzia delle Dogane interverrà ora anche su questo dominio, in quella che rischia di diventare una grottesca caccia al topo.

Andrea Pirlo sponsor di Fonbet in bella vista sul «nuovo sito» dell’agenzia

Fonbet trolla l’Italia (anche su Ig)

Non bastasse, a un Andrea Pirlo mogio mogio – come si evince dalla story con cui stamattina ha provato a difendere il suo onore sportivo e professionale – arriva proprio via Instagram tutta la solidarietà del suo sponsor. Lontano da occhi indiscreti, il video simbolo della campagna promozionale – quello in cui Pirlo spiega perché un «fantasista» che si rispetti deve scommettere sulle partite con Fonbet – viene rimesso a nuovo sui social. Una «manina» digitale stamattina ha infatti modificato il testo che accompagna la clip: «Ciao, Andrea Pirlo», si legge ora, con tanto di manina che saluta e occhiolino. Un saluto digitale per rinnovare, parrebbe, stima e vicinanza all’ex campione azzurro e irridere quei dirigenti sportivi italiani incappati nella clamorosa gaffe. Se Pirlo come è ormai appurato non diventerà più Ct della Nazionale, d’altronde, per il momento il contratto di sponsorizzazione con Fonbet – con tanto di comparsate a Mosca – può procedere, almeno fino a prova contraria.

Il «rilancio» social dello spot di Pirlo per Fonbet

La lettera dell’ambasciatore russo a Pirlo

Sul caso Pirlo è intervenuto stamattina pure l’ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov, con una lettera allo stesso ex calciatore diffusa via Telegram. «Rattrista constatare che, nonostante il Suo contributo straordinario allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito “pseudo-democratico”; sorte, peraltro, già toccata, negli ultimi anni, a migliaia di sportivi, di direttori d’orchestra, di musicisti, di artisti e registi russi. Certo le mie parole non cambieranno nulla, ma desidero esprimerLe la nostra sincera e umana solidarietà», scrive Paramonov cogliendo la palla al balzo. Nella “letterina” l’ambasciatore ironizza a modo suo pure sul ruolo che Pirlo ha/aveva per Fonbet, accusando ancora una volta implicitamente l’Italia e l’Occidente di essere i colpevoli del prosieguo della guerra col loro sostegno militare all’Ucraina: «Ignoravo il fatto che Lei fosse, in un certo senso, un mio collega: infatti, a quanto riporta la stampa italiana, Lei ricopre il ruolo di “Ambasciatore della società russa Fonbet”. In un periodo storico in cui la diplomazia attraversa una profonda crisi, poter contare su una personalità come la Sua nel ruolo di ambasciatore rappresenta senza dubbio un onore per qualsiasi Paese o società».