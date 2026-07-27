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Assalto no Tav, Meloni: Scontri non sono dissenso, ma violenza organizzata e premeditata – Il video

27 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Torino, 27 luglio 2026 "120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si è recata a Chiomonte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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