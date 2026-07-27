Attacchi russi su 10 regioni ucraine, lanciati 1700 droni e 95 missili in una settimana – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 27 luglio 2026 Nella notte le forze russe hanno sferrato un attacco contro l'Ucraina impiegando 8 missili e 136 droni di vario tipo, colpendo diverse località tra cui Kharkiv, dove un drono ha colpito edifici residenziali provocando un morto e nove feriti, e Kryvyj Rih, dove i soccorsi sono intervenuti per domare l'incendio di un ipermercato. Tra le dieci regioni interessate dagli attacchi figurano anche la capitale Kiev, dove un attacco balistico ha causato tre feriti, oltre a Cherson, Donetsk, Dnipro, Sumy, Odessa, Mykolaiv, Zaporizhzhia e Chernihiv. Lo ha riferito il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev