Giorgietti: Ok a sconto 17 cent su gasolio fino al 6 agosto, prorogati aiuti ad autotrasportatori – Il video

Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Allora, molto rapidamente per il decreto legge che abbiamo approvato: si tratta di due articoli, fondamentalmente. Il primo è quello relativo alle accise, un provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da MEF e MASE in data odierna. Fa sì che, sostanzialmente, si preveda uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente, tra accise e IVA, a 17 centesimi fino al 6 di agosto." Così il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev