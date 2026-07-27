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Giorgietti: Ok a sconto 17 cent su gasolio fino al 6 agosto, prorogati aiuti ad autotrasportatori – Il video

27 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Allora, molto rapidamente per il decreto legge che abbiamo approvato: si tratta di due articoli, fondamentalmente. Il primo è quello relativo alle accise, un provvedimento che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da MEF e MASE in data odierna. Fa sì che, sostanzialmente, si preveda uno sconto sul gasolio, e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente, tra accise e IVA, a 17 centesimi fino al 6 di agosto." Così il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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