Giuli: Orgoglio per i teatri condominiali riconosciuti Patrimonio dell'umanità dall'Unesco – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Per l'Italia è motivo di grande orgoglio condividere con la comunità internazionale l'iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale del sito "Il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale". È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana." Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev