Incendi Spagna, Sanchez: Oltre 170mila ettari in fumo, priorità salvare vite e centri abitati – Il video

(Agenzia Vista) Valencia, 27 luglio 2026 "Iniziamo la settimana, rispetto allo scorso anno, con 130.000 ettari in fumo. Oggi siamo a 170.000, più di 170.000 ettari in fumo, con una decina di grandi incendi che si stanno diffondendo in tutto il Paese. Per rendersi conto della situazione, significa moltiplicare per sei il totale degli ettari andati in fiamme nello stesso periodo dell'anno scorso, nel 2025. E fu un anno già particolarmente difficile, come tutti ricordiamo." Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez alla visita al Posto di Comando Avanzato di Vall d'Uixó, a Castellón. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev