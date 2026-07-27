Ultime notizie Abderrahim FakirCaldo recordCrisi Usa - IranMario RoggeroNazionale italiana
POLITICAPunti di VistaVideo

Incendi Spagna, Sanchez: Oltre 170mila ettari in fumo, priorità salvare vite e centri abitati – Il video

27 Luglio 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Valencia, 27 luglio 2026 "Iniziamo la settimana, rispetto allo scorso anno, con 130.000 ettari in fumo. Oggi siamo a 170.000, più di 170.000 ettari in fumo, con una decina di grandi incendi che si stanno diffondendo in tutto il Paese. Per rendersi conto della situazione, significa moltiplicare per sei il totale degli ettari andati in fiamme nello stesso periodo dell'anno scorso, nel 2025. E fu un anno già particolarmente difficile, come tutti ricordiamo." Così il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez alla visita al Posto di Comando Avanzato di Vall d'Uixó, a Castellón. Courtesy: La Moncloa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Se scrivi «buffone» a Vannacci, lui ti fa scrivere dall’avvocato. Così il generale pretende le scuse, prima di chiedere il risarcimento

2.

Valentina Nappi vuole candidarsi, addio al porno? Il messaggio che rassicura i fan. La battaglia sulla tassa etica e il vero rischio con i Radicali – Il video

3.

Caso Alemanno, il ministero ritira il ricorso su sei giorni di carcere contro l’ex sindaco: «Nordio non era stato informato»

4.

Mattarella imperatore e Vannacci che libera Mario Roggero: il nuovo delirio social dei fan del Generale per chiedere la grazia del gioielliere – Il video

5.

Scontri No Tav, il ministro Piantedosi: «Serve una presa di posizione unitaria. Qualcuno vuole un’escalation»