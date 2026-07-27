Taglio accise, Giorgetti: In vigore dal 28 luglio, pronti interventi su bollette se crisi continua – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Allora, la misura delle accise entra in vigore da mezzanotte del 28. Devo dire che l'osservazione di Bersani è intellettualmente onesta, visto che tutte le opposizioni invocavano le accise mobili. Il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio. Senza quelle non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa. In nessun altro Paese europeo si è presa una misura di questo tipo." Così il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev