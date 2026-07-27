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Tajani firma l'accordo Maeci-Unioncamere per sostegno a internazionalizzazione delle imprese – Il video

27 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, firmano questo pomeriggio alla Farnesina un Accordo Quadro destinato a rafforzare la collaborazione tra il MAECI e il sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. L’intesa include Unioncamere tra i soggetti del Sistema Italia per la promozione dell'export e mira a estendere la partecipazione delle aziende ai processi di accesso e consolidamento nei mercati esteri, avvalendosi della capillarità territoriale delle Camere di commercio e della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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