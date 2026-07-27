Tajani: Obiettivo 'meno tasse, meno tasse, meno tasse', dall'Irpef al bollo dell'auto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2026 "Stavo lasciando il Ministero degli Esteri per andare a Palazzo Chigi, dove il Governo prenderà una serie di decisioni per ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocati dall'aumento del petrolio e del gas a causa della guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta: noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà 'meno tasse, meno tasse, meno tasse'. A cosa penso? Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'Irpef dal 35 al 33% allargando la base fino a 60mila euro e, per esempio, abolire il bollo sulle auto o sulle moto. Idee e proposte che cercheremo di coprire anche con investimenti dei privati nei grandi progetti dello Stato. Ci riusciremo? Io sono convinto di sì." Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video pubblicato sui social. Not for sale. Courtesy: Antonio Tajani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev