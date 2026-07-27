Trump su guerra Iran: Pronti all'attacco, ma con Teheran dialogo in corso – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2026 "Ascolta, ci stiamo parlando proprio ora. Penso che stiano diventando sempre più seri con il passare dei giorni, per ragioni ovvie. Ma ci stiamo parlando proprio ora, vedremo. Ascolta, ci sono due modi: io considero questo il modo più intelligente, ma l'altro è probabilmente il modo più facile, cioè fare quello che stiamo facendo. E possiamo portarlo a un livello molto più alto se vogliamo. Sai che siamo pronti a farlo, come sai siamo pronti all'attacco. Siamo pronti a partire, ma ci stiamo parlando, quindi penso che finché parliamo vedremo cosa ne verrà fuori." Così il Presidente degli Usa Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev