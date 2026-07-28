Caffè al disgorgante alla moglie: confermate le analisi che incastrano un 54enne a Pistoia

La donna aveva scelto di separarsi. I malesseri frequenti, poi una videocamera nascosta ha fatto scattare la denuncia

I test tossicologici ordinati dalla Procura di Pistoia hanno confermato i sospetti: all’interno della tazzina di caffè consegnata ai carabinieri dalla vittima era presente un disgorgante chimico a base di candeggina. A metterlo, probabilmente il marito della donna, 54enne, dallo scorso anno in carcere. Il caso è ricostruito da il Fatto Quotidiano.

L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Claudio Curreli, muove le contestazioni formali di tentate lesioni, mentre l’ipotesi di reato complessiva resta quella di tentato avvelenamento. La donna avrebbe deciso di separarsi. E aveva comunicato la scelta al marito nelle settimane precedenti all’avvelenamento.

Dai primi sintomi al video trappola

La vittima è riuscita a risalire all’avvelenamento dopo aver accusato ricorrenti malesseri, sempre dopo la colazione. Tra questi forte bruciore di stomaco, insoliti mal di testa e sudorazione fredda. Tutti disturbi insorti con una nuova abitudine del marito, che aveva iniziato a prepararle il caffè ogni mattina con largo anticipo. Quello che inizialmente sembrava un gesto d’attenzione per riavvicinarsi, si è presto rivelato un sospetto.

Per fare chiarezza, la donna ha installato una microtelecamera nascosta in cucina. Le immagini riprese alle quattro del mattino hanno incastrato l’uomo mentre versava il prodotto chimico nella tazzina destinata alla moglie per il risveglio. Il 24 aprile, forte del filmato e con la tazzina incriminata al seguito, la donna si è presentata ai Carabinieri per sporgere denuncia.

Gli esiti delle analisi e la difesa

Le perizie tossicologiche indicano che una singola dose del quantitativo trovato nella tazzina non avrebbe avuto esiti fatali. Tuttavia, la Procura sta svolgendo ulteriori accertamenti per valutare gli effetti di un’eventuale somministrazione prolungata nel tempo. Interrogato in carcere, l’uomo ha respinto ogni accusa, fornendo comunque la propria versione dei fatti e rispondendo a tutte le domande degli inquirenti.

(Foto di Emre su Unsplash)