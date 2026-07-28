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Il cane è troppo stanco per tornare a valle, il Soccorso Alpino lo salva

28 Luglio 2026 - 09:24 Alba Romano
cane salvato soccorso alpino
cane salvato soccorso alpino
L'intervento a Balme nel torinese. L'animale pesava 50 kg e non riusciva a scendere
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Un cane da 50 chilogrammi troppo stanco per tornare a valle. E il Soccorso Alpino Piemontese che si attiva e riesce a salvarlo. La storia arriva da Balme, nel torinese, dove un allarme è stato lanciato da una coppia di escursionisti con l’animale. La Centrale Operativa si è messa in moto intorno alle 22.

Gli escursionisti si trovavano sul sentiero tra il Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi intorno a quota 2100 metri con il cane di grossa taglia, circa 50 chili, che era impossibilitato a scendere a causa dell’eccessiva stanchezza. Sul posto è stata inviata una squadra a terra con veterinario. Raggiunti gli escursionisti e verificato che il cane non era in grado di camminare e che doveva essere imbarellato a causa del peso elevato, il veterinario lo ha sedato. Poi è iniziato il trasporto verso valle, a piedi con la barella in spalle, che si è concluso dopo la mezzanotte.

(immagine di repertorio)

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