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Incendio a Gardaland, paura nell’area Far West mentre il parco è aperto: a fuoco la montagna russa in legno «Raptor» – Il video

28 Luglio 2026 - 16:02 Olga Colombano
L'ipotesi che le fiamme siano partite da una struttura alla base dell'attrazione. Le immagini del rogo mentre il parco era pienamente operativo
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Momenti di paura nel parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, dove intorno alle 14 è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato l’area «Far West», una struttura interamente in legno situata sotto l’attrazione «Raptor», nella quale il rogo si è propagato rapidamente.

Dopo il primo intervento delle squadre di emergenza del parco, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Per fortuna non ci sono stati feriti né si sono registrate conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. Un video dell’incendio è stato pubblicato dal profilo social «Orgoglio bresciano» e successivamente rilanciato anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. «Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza», ha scritto Zaia.

In aggiornamento

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