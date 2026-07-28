Incendio a Gardaland, paura nell’area Far West mentre il parco è aperto: a fuoco la montagna russa in legno «Raptor» – Il video

L'ipotesi che le fiamme siano partite da una struttura alla base dell'attrazione. Le immagini del rogo mentre il parco era pienamente operativo

Momenti di paura nel parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, dove intorno alle 14 è divampato un incendio. Le fiamme hanno interessato l’area «Far West», una struttura interamente in legno situata sotto l’attrazione «Raptor», nella quale il rogo si è propagato rapidamente.

Dopo il primo intervento delle squadre di emergenza del parco, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Per fortuna non ci sono stati feriti né si sono registrate conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. Un video dell’incendio è stato pubblicato dal profilo social «Orgoglio bresciano» e successivamente rilanciato anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. «Desidero ringraziare tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità per la gestione dell’emergenza», ha scritto Zaia.

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